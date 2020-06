Oro debole, ma scenario lungo termine resta favorevole al Lingotto

Redazione Finanza 29 giugno 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Debolezza per l'oro in avvio d'ottava dopo i rialzi della passata ottava. Le quotazioni del lingotto si muovono in area 1.77 dollari l'oncia, mostrando un calo di circa lo 0,2% per via di una maggiore propensione al rischio sui mercati quest’oggi. "La corsa all'oro vista venerdì sta perdendo un po' di forza, perlomeno per il momento - sottolinea Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades -. Nonostante ciò, lo scenario più a lungo termine rimane favorevole al lingotto poiché l'incertezza persiste per via dei timori di una seconda ondata di Covid-19". Secondo l'esperto, dal punto di vista tecnico il prezzo sembra essere in una fase di consolidamento, con livelli di supporto posizionati a 1.763 e 1.745, mentre una chiara rottura al di sopra di 1.780 farebbe spazio ad ulteriori rialzi.