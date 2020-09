Oro: colpito dalla forza del dollaro (analisti)

Daniela La Cava 3 settembre 2020 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

L'oro è stato colpito dalla forza del dollaro americano nelle ultime 48 ore. "Il prezzo del lingotto si è abbassato rispetto alla zona di resistenza a 2.000 dollari per avvicinarsi nuovamente alla zona di supporto a 1.920 dollari. Inoltre, lo scenario più ottimista sui mercati, dove c’è stato un altro rialzo dei titoli azionari, ha spinto gli investitori a scommettere su attività più rischiose, almeno nel breve termine". Cosi Carlo Alberto De Casa, capo Analista di ActivTrades, analizza lo scenario attuale del Lingotto. L'esperto precisa tuttavia che "il trend principale non è cambiato e il prezzo è nel canale laterale principale compreso tra 1.860 dollari (minimo del 12 agosto) e 2.075 dollari (massimo del 7 agosto)". Le prospettive fondamentali sono ancora positive per il lingotto, conclude, in uno scenario in cui le politiche accomodanti delle banche centrali continueranno a lungo.