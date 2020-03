Oro brilla (+5%): 'scenario positivo con misure Fed'

Daniela La Cava 24 marzo 2020 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Continua la corsa dell'oro, con le quotazioni che avanzano di oltre il 5% dopo l'ultime mosse della Federal Reserve (Fed) di ieri. Secondo Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, "il lancio del pacchetto di stimoli monetari potenzialmente illimitato da parte della Fed, ma anche la chiusura di alcune raffinerie d'oro svizzere a causa del coronavirus stanno creando uno scenario molto positivo per il lingotto". "Pertanto non sorprende che il prezzo sia in rialzo nonostante il ritorno temporaneo di una leggera propensione al rischio sui mercati - sottolinea l'esperto -. L'enorme ‘Quantitative Easing’ promesso dalla Fed sta spingendo le borse al rialzo e stiamo dunque assistendo ad una correlazione positiva tra oro e indici, entrambi in ripresa".