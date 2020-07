Oro ancora in rialzo, "visto come scudo perfetto in caso di correzione mercati"

Daniela La Cava 23 luglio 2020 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta intonata al rialzo per l'oro (+0,83%) che viene visto come "lo scudo perfetto in caso di una nuova correzione dei mercati azionari". Secondo l'analisi giornaliera di Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, "gli investitori stanno in qualche modo scommettendo contro le banche centrali poiché pensano che le valute siano ora iper-diluite rispetto al lingotto. Diversamente dal dollaro americano e da altre valute, l'oro non può essere stampato e gli investitori continuano ad acquistarlo. Il che sta innescando una volata sia del prezzo spot che dei futures legati al lingotto; entrambi sono ora a meno di 50 dollari dal loro record storico".De Casa sottolinea che la tendenza rimane fortemente rialzista, ma rimarca anche che alcuni indicatori tecnici stanno iniziando ad essere iper-comprati, dimostrando che il rally è stato particolarmente rapido. "In questa fase però non esiste ancora un segnale di correzione e l'indebolimento del dollaro sta aiutando ulteriormente la corsa dell'oro, conclude l'esperto.