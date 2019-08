Oro ancora in rally, sfondata anche soglia di 1.500 dollari

Daniela La Cava 7 agosto 2019 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta la corsa dell'oro che supera anche la soglia psicologica dei 1.500 dollari l'oncia sull'onda del clima di incertezza e dei timori generati dalla questione commerciale Usa-Cina, con le politiche delle banche centrali mondiali sempre più accomodanti."Con l'aumentare della fiducia degli investitori in ulteriori tagli da parte della Fed, l'oro continua il suo rally - commenta Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades -. Dopo la nuova escalation della guerra commerciale, gli operatori stanno scommettendo ancora di più sul lingotto e stanno stoccando il metallo prezioso. Il passaggio al di sopra del livello di $ 1.450 ha lasciato spazio a ulteriori rally". In questo momento le quotazioni del metallo giallo segnano un rialzo dell'1,65% a 1.508,45 dollari.