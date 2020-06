Oro: "ambiente nuovamente favorevole per Lingotto" (analisti)

Daniela La Cava 11 giugno 2020 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

L'oro torna a riaccendersi, con le quotazioni che salgono di circa l'1% in uno scenario risk off. Secondo l'analisti di Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, "la rapida inversione degli indici azionari ha aumentato l'interesse per l'oro e il prezzo è salito a 1.740 dollari visto gli investitori stanno spostando liquidità dalle azioni a beni rifugio. In uno scenario in cui il dollaro ha perso forza, stiamo vedendo di nuovo un ambiente favorevole per il lingotto, che sta riprendendo il suo ruolo di rifugio sicuro, mentre la correlazione inversa tra oro e titoli sta recuperando forza".Tecnicamente, aggiunge l'esperto, un chiaro superamento della resistenza posta a 1.745 potrebbe aprire ad ulteriori rally, con il massimo di 7 anni e mezzo, posto a 1.765, come potenziale obiettivo".