Oro: trend resta rialzista, mossa odierna solo "fase di stabilizzazione" (analisti)

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Dopo la corsa dell'ultimo periodo l'oro si prende una pausa di riflessione. Poco dopo le 11, le quotazioni del metallo giallo si muovono in area 1.567 dollari l'oncia e mostrano una lieve flessione dello 0,09% in uno scenario che vede i mercati azionari alle prese con un rimbalzo nonostante le tensioni internazionali restino elevate."Dopo un lungo rally, il prezzo dell'oro si sta consolidando intorno ai 1.565 dollari", segnala Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, secondo il quale "per ora la tendenza rimane rialzista e possiamo considerare la mossa di oggi come una fase di stabilizzazione dopo il grande salto delle ultime due settimane".A livello tecnico, mette in evidenza De Casa, tecnicamente l'area da 1.550 a 1.555 dollari rappresenta un primo livello di supporto e finché i prezzi rimarranno al di sopra di questo livello possiamo aspettarci una continuazione dello slancio rialzista".