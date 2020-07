Metalli preziosi: oro si consolida sopra 1.800 e va a caccia di nuovi massimi. Trend positivo per argento

Daniela La Cava 13 luglio 2020 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Metalli preziosi sotto i riflettori in questo avvio d'ottava: le quotazioni dell'oro si sta consolidando sopra i 1.800 dollari l'oncia e la tendenza rimane positiva per l'argento con il prezzo spot che si è nuovamente portato sopra ai 19 dollari poiché gli investitori stanno scommettendo su una rapida ripresa economica."Il lingotto è riuscito a mantenersi su questa soglia significativa nonostante le Borse siano in positivo - commenta Carlo Alberto De Casa -. Ciò conferma l'enorme appetito degli investitori per il metallo giallo in questa fase incerta sui mercati. Tecnicamente, a parte il livello psicologico di 1.800, possiamo vedere un primo supporto a 1.790". E’ probabile che il movimento rialzista continui, prosegue l'esperto, perlomeno finché il prezzo rimarrà al di sopra di questo livello, e prevediamo in questo contesto che l’oro riesca anche a toccare nuovi massimi.