Euro/dollaro si mantiene sopra area 1,08, attesa per Ifo

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

L'euro/dollaro si mantiene sopra la soglia di 1,08, dopo il rimbalzo di venerdì che l'ha portato da 1,07 a 1,08 EUR/USD (recuperando integralmente il calo subìto nel corso dell’ultima settimana). Poco prima delle 10, il cross valuta unica/biglietto verde viaggia in calo dello 0,18% a 1,0824 prima della pubblicazione dell'indice tedesco Ifo."Questa settimana saranno pubblicate le indagini di fiducia nazionali e dell’area, a partire oggi dall’Ifo tedesco. Le attese sono per un calo così come per la stima flash dell’inflazione tedesca, francese e italiana", segnalano gli esperti di Intesa Sanpaolo nella 'Forex Flash' odierna sottolineando che a "meno di sorprese eclatanti dai dati dell’area e/o di delusioni significative da quelli statunitensi, l’euro dovrebbe mantenersi nel range 1,07-1,08 EUR/USD". Dalla Banca centrale europea (Bce) è oggi in agenda un intervento di Christine Lagarde.