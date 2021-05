Bailey (Bank of England): bitcoin e altre cripto non hanno valore intrinseco, c'è rischio di perdere tutto

Titta Ferraro 7 maggio 2021 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Il governatore della Bank of England (BOE), Andrew Bailey, non usa giri di parole sulle criptovalute.“Non hanno valore intrinseco. Ciò non significa che le persone non diano valore a loro, perché possono avere un valore estrinseco”, ha detto ieri il numero uno della banca centrale britannica rispondendo a una domanda sull'impennata dei prezzi delle criptovalute.“Investire in criptovalute, o investimenti e prestiti ad essi collegati, comporta generalmente l’assunzione di rischi molto elevati con il denaro degli investitori. Se i consumatori investono in questi tipi di prodotti, dovrebbero essere pronti a perdere tutti i loro soldi”, ha tagliato corto Bailey che già nel 2017, quando era a capo della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, si era espresso con tali toni prima che il valore del bitcoin si sgonfiasse da 20.000 a 3.112 $ nel giro di un anno.