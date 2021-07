Argento: prezzo sopra 26$, metallo "non ha ancora mostrato appieno potenziale rialzista" (analisti)

Daniela La Cava 16 luglio 2021 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Movimenti in ribasso per l'argento che continua però a muoversi sopra la soglia di 26 dollari, con lo scenario che rimane favorevole. "Finora l'argento non ha ancora mostrato appieno il suo potenziale rialzista, ma ci sono buone possibilità di vedere nuovi rally verso nuovi test con le due maggiori resistenze, poste a 28,3 dollari (o meglio, in area 28,2-28,5) e con la soglia psicologica di 30 dollari", commenta Carlo Alberto De Casa, Kinesis market analyst, secondo il quale l'aumento dell'inflazione non dovrebbe essere visto come un grosso problema per il metallo.