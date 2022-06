Euro/dollaro resta in area 1,05, valuta appesa a parole e mosse Bce

Prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa, l’euro/dollaro si muove poco sopra la soglia di 1,05, restando sui livelli visti avvio di settimana in range sui livelli di venerdì tra 1,04 e 1,05 EUR/USD. “Dalla Bce Lagarde ha ribadito che i tassi a luglio saliranno di 25 punti base mentre a settembre il rialzo potrebbe essere più ampio se non dovessero esserci miglioramenti sul fronte della dinamica inflazionistica, sottolineando anche la centralità del piano anti-frammentazione in preparazione”, sottolineano gli esperti di Intesa Sanpaolo nella ‘Forex Flash’. “La svolta Bce dovrebbe preludere a una svolta rialzista – graduale e moderata – del cambio, ma nel breve i rischi sono ancora verso il basso”, aggiungono da Intesa.