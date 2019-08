Forex: euro/dollaro avvicina i minimi annui su crescenti attese per Bce

Titta Ferraro 16 agosto 2019 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Discesa sotto quota 1,11 per il cross euro dollaro, che oggi viaggia nei pressi dei minimi annui, in scia alle rinnovate attese di una forte azione espansiva della Bce. A inizio anno la divisa unica europea viaggiava in area 1,20 contro il dollaro Usa.La Bce va verso forti misure di stimolo. Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e membro della Bce, ha dichiarato che per la BCE è meglio superare le aspettative del mercato quando si tratta di nuove misure di sostegno e ha accennato al possibile taglio dei tassi ma anche un un sostanziale piano di acquisto asset. “È importante presentare un pacchetto di misure significativo e di grande impatto a settembre”, ha dichiarato Rehn nell’intervista al Wall Street Journal.