Forex: Euro alla finestra, attesa per la Bce (analisti)

Daniela La Cava 30 aprile 2020 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Dopo la riunione della Fed di ieri, ora la palla passa alla Bce che si è riunita oggi, e le cui decisioni verranno annunciate alle 13.45. In attesa delle indicazioni che arriveranno oggi da Francoforte, il cambio euro/dollaro viaggia sopra la soglia di 1,08 (+0,13% a 1,0886 dollari).In tema di Bce, gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella "Forex Flash" segnalano che "non si attendono modifiche di policy e la valutazione del quadro attuale e prospettico di breve sarà negativa, ma verrà sottolineato ancora un volta l’impegno a fare tutto il necessario per contrastare le ricadute della pandemia, il che implica mantenimento di una politica monetaria ultra-espansiva a lungo". Secondo la view degli esperti, l’euro potrebbe quindi rimettersi sulla difensiva. Tuttavia, poiché al momento la linea di policy della Bce – nonché il livello dei tassi – è molto simile a quella della Fed, il downside dovrebbe essere limitato, lasciando il cambio entro il range della scorsa settimana a 1,07-1,08 EUR/USD. Tra gli appuntamenti di giornata da monitorare il Pil del primo trimestre, previsto in ampia contrazione a causa della pandemia.