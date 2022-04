Euro piomba ai minimi a 5 anni complice aumento tensioni con Russia sul gas

Titta Ferraro 27 aprile 2022 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

L'euro tocca i minimi a cinque anni contro il dollaro. La divisa unica europea ha toccato stamattina un minimo a 1,0586 contro il dollaro. Alle preoccupazioni degli investitori per la crescita economica del Vecchio continente si aggiunge l'escalation di tensioni sul fronte forniture energetiche dalla Russia. La Russia ha interrotto le forniture di gas a Polonia e Bulgaria e si teme che in futuro faccia lo stesso con altri paesi UE.L'Unione Europea ha respinto le richieste di pagare il gas russo in rubli e adesso i governi devono decidere se accettare i termini imposti da Vladimir Putin o rischiare di perdere le forniture che contano circa il 40% del fabbisogno di gas dell'UE.