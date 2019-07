Turchia: Lira turca crolla, Erdogan silura governatore banca centrale

Daniela La Cava 8 luglio 2019 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana in forte calo per la Lira turca nei confronti del dollaro, dopo che Recep Tayyip Erdogan ha silurato il governatore della banca centrale turca, Murat Cetinkaya. In questo momento la valuta turca continua a perdere terreno, con il cambio USD/TRY che mostra un rialzo di quasi l'1,8% a 5,7283. Cetinkaya verrà sostituito dal suo vice Murat Uysal, prima della riunione del prossimo 25 luglio. Secondo quanto riporta la stampa, alla base del licenziamento il fatto che il governatore che non voleva tagliare i tassi.Nel comunicato ufficiale il nome di Cetinkaya non viene mai citato e non viene fornita nessuna ragione del cambio. La nota si limita a fornire il primo commento 'ufficiale' del nuovo governatore che promette che "la Banca continuerà ad attuare in modo indipendente gli strumenti di politica monetaria focalizzati sul raggiungimento e il mantenimento del suo obiettivo primario di stabilità dei prezzi in linea.