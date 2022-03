Lockdown Shanghai mette KO il petrolio, Brent cade a 112$

Titta Ferraro 28 marzo 2022 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Forti vendite in avvio di settimana sul petrolio con l'annuncio del lockdown a Shanghai che fa temere un indebolimento della domanda di greggio da parte della Cina. Il petrolio Brent segna al momento -4% circa a 112,2 dollari al barile, mentre il WTI viaggia a 108,5 $ (-4,7%).Le autorità cinesi hanno annunciato che Shanghai, città da 26 milioni di persone, entrerà in lockdown in due fasi per bloccare l'aumento dei casi di Covid-19 e permettere test di massa. Metà della città sarà chiusa da oggi al 1 aprile. L'altra metà sarà chiusa dall'1 al 5 aprile.