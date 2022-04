Borsa Tokyo +1,40%, focus su Bank of Japan: dollaro-yen schizza a quota 130 per prima volta in 20 anni

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2022 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Borsa di Tokyo in rialzo dell'1,40%, dopo l'annuncio della Bank of Japan, che ha confermato la propria politica monetaria, ribadendo il target sui tassi a breve termine al -0,1% (dunque tassi negativi) e il target sui rendimenti a 0 anni allo zero per cento circa.Focus sul forex, che vede il rapporto dollaro-yen balzare a quota 130 per la prima volta in 20 anni, a conferma del deprezzamento della valuta giapponese, che continua nonostante le dichiarazioni del governo di Tokyo, che ha mostrato di recente di temere l'eccessivo indebolimento della moneta.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo è positivo, in rialzo dell'1,40% a 26.760,29 punti.