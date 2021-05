Alert India alimenta timori su domanda petrolio, prezzi giù per Wti e Brent

Titta Ferraro 3 maggio 2021 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

In calo stamattina le quotazioni del petrolio. Il WTI segna -0,66% a 63,16 dollari; calo analogo per il Brent a 66,3$. I riflettori anche oggi sono rivolti agli sviluppi dell'ondata record di casi Covid in India che ha interrotto la ripresa della domanda di petrolio nel subcontinente indiano, terzo consumatore mondiale. I dati preliminari del mese di aprile indicano una domanda di carburante in calo del 6,3% su base mensile a 2,14 milioni di tonnellate per quanto riguarda la benzina. Si tratta del minimo da agosto. La domanda di diesel ha visto un calo dell'1,7% su base mensile. "Dato che sembra ancora che il Covid-19 in India non abbia raggiunto il picco, ci aspettiamo di vedere un ulteriore ribasso della domanda di carburante nel mese di maggio", argomentano stamattina gli esperti di Ing.Intanto i dati Opec sulla produzione evidenziano ad aprile una media di 25,17 milioni di barili al giorno, con un aumento di 100 milioni di barili al mese. L'Iran è stato il motore chiave di questa crescita, con un aumento della produzione da 200 Mbbl/giorno a 2,5 Mbbl/giorno nel corso del mese.