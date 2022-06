Dollaro: “nel breve supportato da sentiero rialzi Fed e da sentiment globale ancora incerto” (analisti)

Movimenti in lieve rialzo per il dollaro, con il dollar index che viaggia in area 104,5. Ieri il biglietto verde si è indebolito, sulla mancata risalita dei rendimenti, ma sta parzialmente risalendo in scia al leggero aumento della risk aversion al permanere dei rischi verso il basso sullo scenario di crescita mondiale. “La valuta statunitense sta cercando di ri-assestarsi dopo le novità dell’ultimo Fomc e oggi l’attesa è per l’audizione di Powell, onde cercare di capire se alla prossima riunione di luglio la Fed alzerà ancora di 75 pb o passerà a 50 pb”, commentano gli esperti dell’ufficio studi di Intesa Sanpaolo, secondo i quali “nel breve il biglietto verde dovrebbe, tuttavia, restare supportato, sia in funzione del sentiero dei rialzi Fed sia grazie al sentiment ancora incerto che prevale a livello globale”.