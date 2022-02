Prezzo del gas in picchiata dopo che le sanzioni US risparmiano il settore energetico russo

Titta Ferraro 25 febbraio 2022 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

Dietrofront dei prezzi del gas in Europa. Sul mercato gas olandese, il contratto TTF con scadenza aprile scende del 29% a 94 euro per megawattora (MWh) dopo essere salito ieri a un massimo intraday di circa 140 euro/MWh. Il calo è arrivato quando i flussi di gas russi verso l'Europa sono aumentati nella giornata di oggi dopo che le utility europee hanno ordinato più combustibile fossile.A far respirare i prezzi del gas sono le sanzioni annunciate da Usa e UE verso la Russia e che prevedono esenzioni per le esportazioni di energia. La Russia quindi non avrà i suoi flussi di petrolio e gas specificamente presi di mira da sanzioni.Il timore sui mercati è che Mosca metta in atto delle ritorsioni per le sanzioni Occidentali e riduca i flussi di gas verso l'Europa.