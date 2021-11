Petrolio senza verve, inizia attesa per meeting Opec+ del 2 dicembre

Daniela La Cava 25 novembre 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Movimenti in leggero ribasso per il petrolio. Nel dettaglio, il WTI cede lo 0,26% in area 78 dollari al barile e il Brent indietreggia dello 0,09% in area 82 dollari. Tra i market mover del petrolio c'è la riunione dell'Opec+ in calendario il prossimo 2 dicembre. "Questo è il momento in cui decideranno se attenersi al loro piano di aumento della produzione di 400 Mbbls/giorno al mese o sospendere ulteriori aumenti dell'offerta per compensare le comunicazioni in merito all’eventuale utilizzo di petrolio dalle riserve strategiche nazionali (SPR)".