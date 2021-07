Petrolio poco mosso, preoccupazioni sulla domanda e incertezza Opec+

Daniela La Cava 13 luglio 2021 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Quotazioni positive per il petrolio, con il Wti che viaggia poco sotto la soglia dei 75 dollari al barile e il Brent che sale dello 0,6% a 75,6 dollari al barile. Ieri i prezzi dell'oro nero sono finiti sotto pressione, chiudendo la giornata in calo di circa lo 0,5%. "Sebbene vi sia incertezza sull'Opec+, vi sono anche preoccupazioni sulla domanda, dato il numero crescente di casi di Covid-19 in diverse regioni con la diffusione della variante Delta", segnalano gli esperti di ING aggiungendo che in Asia, dove i tassi di vaccinazione rimangono relativamente bassi, si sta assistendo alle azioni di diversi governi che inaspriscono le restrizioni nel tentativo di rallentare la diffusione. "Il mercato ha mantenuto una visione ottimistica sulla ripresa della domanda, ma chiaramente ci sono alcuni rischi reali che la ripresa non sarà così rapida come molti nel mercato avevano previsto", aggiungono.