Petrolio: dall'Opec+ solo un lieve aumento della produzione, quotazioni accelerano al rialzo

Valeria Panigada 5 maggio 2022 - 13:45

MILANO (Finanza.com)

L'Opec+, il cartello allargato dei paesi produttori di petrolio, ha deciso nella riunione di oggi per un altro piccolo aumento della produzione di greggio a partire da giugno.L'influente alleanza energetica dei partner OPEC e non OPEC ha deciso di aumentare gli obiettivi di produzione di 432.000 barili al giorno per il mese prossimo, attenendosi alla strategia di allentare solo gradualmente i tagli record dell'offerta.La riunione arriva nel mezzo di una crisi di approvvigionamento in corso. Ieri l'Unione Europea ha annunciato l'intenzione di vietare le importazioni di petrolio russo entro sei mesi e i prodotti raffinati entro la fine dell'anno nel suo ultimo round di sanzioni economiche.In scia alla notizia, i prezzi del petrolio hanno accelerato al rialzo. Il future sul greggio Wti balza in avanti del 2,7% a 110,72 dollari, mentre quello sul Brent avanza di quasi il 3% a 113,4 dollari al barile.La prossima riunione dell'OPEC+ si terrà il 2 giugno.