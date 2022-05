Petrolio ancora in rialzo, si discute oggi in Ue questione embargo petrolio russo

Daniela La Cava 4 maggio 2022 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Quotazioni del petrolio in rialzo prima dell'avvio delle Borse europee. Il brent viaggia sopra quota 106 dollari al barile, mentre il Wti avanza dell'1,5% a ridosso della soglia dei 104 dollari al barile."Un embargo dell'UE sul petrolio russo sembra ormai imminente, con i membri dell'Unione che potrebbero decidere già questa settimana", segnalano gli esperti commodity di ING ricordando che secondo quanto anticipato dal WSJ la proposta prevede un periodo di sospensione di 6 mesi per le importazioni russe di petrolio. "Non mancheranno le sfide su questo fronte, poiché già Ungheria e Slovacchia si sono mostrate contrarie allo stop, data la loro dipendenza da Mosca", aggiungono gli esperti segnalando che "il rischio è che se anche solo alcuni paesi potessero continuare a importare petrolio russo oltre il limite di 6 mesi, anche altri potrebbero farlo, e il che attutirebbe l'impatto del divieto". Intanto i membri dell'UE discuteranno la proposta in occasione del Coreper, ovvero il comitato dei Rappresentanti permanenti dei 27.