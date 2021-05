Forex: euro/dollaro mantiene rotta sopra 1,21, oggi Zew e produzione italiana

Daniela La Cava 11 maggio 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Avvio di giornata positivo per l’euro sul mercato forex, con il cambio EUR/USD che viaggia in area 1,2140 (+0,09%). La valuta unica ha aperto la settimana estendendo la salita post dati sul lavoro americano di venerdì scorso fino a 1,2177 EUR/USD, ma qui poi ha ritracciato ieri, pur mantenendosi in area 1,21 EUR/USD – "a indicare che anche in fase di debolezza del dollaro l’upside della moneta unica dovrebbe restare limitato", spiegano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo. I dati odierni dell’area (produzione italiana e Zew tedesco) sono attesi positivi, "il che dovrebbe offrire supporto all’euro, fermo restando l’upside entro i massimi d’inizio anno 1,22-1,23 EUR/USD", aggiungono ancora da Intesa.