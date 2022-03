Forex e "il potere delle parole", tra negoziati Russia-Ucraina e interventi big banche centrali

Redazione Finanza 21 marzo 2022 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Lasettimana appena iniziata vedrà i mercati valutare e sopppesare quello che viene definito "il potere delle parole". In primo luogo, sull'Ucraina, dove i negoziati non hanno ancora prodotto alcuna de-escalation; e in secondo luogo, dal lato della banca centrale, dove saranno in primo piano gli interventi di Powell, Lagarde e Bailey. "Prevediamo che il dollaro troverà un certo supporto, mentre il rally delle valute europee potrebbe fermarsi", segnalano gli esperti di ING.