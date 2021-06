Euro/dollaro viaggia sotto quota 1,22: tra i driver la riunione Bce

Daniela La Cava 3 giugno 2021 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

L'euro si mantiene questa mattina sotto quota 1,22 dollari, mostrando una lieve flessione dello 0,16%. "L’euro si è mosso ancora di riflesso al dollaro, mantenendosi nel range 1,21-1,22 EUR/USD - sottolineano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo -. I dati di inflazione hanno mostrato un incremento leggermente superiore alle attese, ma anche per l’area euro, come per gli USA, l’interpretazione che ancora prevale è che si tratti di un aumento transitorio. Per cui il cambio di fatto non ne è stato impattato". Secondo Intesa Sanpaolo i driver saranno quindi quelli di dollaro anche oggi e domani, in attesa poi della riunione Bce fra una settimana.