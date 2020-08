Euro/dollaro ancora in rialzo, driver restano i temi usa

Daniela La Cava 5 agosto 2020 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la corsa rialzista dell'euro/dollaro che scambia in area 1,18 in scia all'indebolimento del biglietto verde. "In questi giorni i driver del cambio sono i temi Usa (pacchetto fiscale e dati)", sottolineano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo indicano che la resistenza chiave da monitorare resta 1,1820 EUR/USD. Riferendosi a tale resistenza, gli esperti spiegano che "un suo sfondamento in senso proprio riaprirebbe tecnicamente il fronte rialzista, scenario che non dovrebbe realizzarsi, a meno di sviluppi molto negativi negli Stati Uniti".