Bce, Lagarde: 'non si abbia fretta su stretta monetaria prematura'. Euro torna sotto $1,13, Dollar Index a record 16 mesi

Laura Naka Antonelli 19 novembre 2021 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

"E' molto improbabile che le condizioni per alzare i tassi vengano soddisfatte l'anno prossimo". E' quanto ha detto Christine Lagarde, numero uno della Bce, parlando in occasione dell'evento del Congresso europeo sulle banche di Francoforte."La Bce non deve affrettarsi a lanciare una stretta prematura" di politica monetaria, ha precisato Lagarde.L'euro buca la soglia di $1,13 nei confronti del dollaro, scendendo alle 12 circa ora italiana dello 0,62% a $1,1298. Nelle ultime ore, la moneta unica era capitolata fino a $1,1263.Nel corso di questa settimana l'euro ha perso lo 0,6%, a fronte del rialzo del +0,5% nello stesso arco temporale del Dollar Index, volato al record degli ultimi 16 mesi, attorno a 95,530.