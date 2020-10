Petrolio scatta a +2% su ottimismo condizioni Trump

Titta Ferraro 5 ottobre 2020 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Rimbalzo dei prezzi del petrolio dopo i forti cali nella seconda metà della scorsa ottava. Il future sul WTi segna al momento oltre +2% in area 37,80 dollari al barile; rialzo dell'1,55% per il Brent che riavvicina la soglia dei 40 $.Gli ultimi aggiornamenti sulla salute di Trump hanno attenuato l'incertezza nei mercati globali. Dopo che venerdì il presidente statunitense è stato trasferito al Walter Reed Medical Hospital, potrebbe essere dimesso già oggi. Nel frattempo, i commenti del fine settimana del presidente della Camera Nanci Pelosi hanno sollevato le aspettative di un imminente pacchetto di stimoli. "Stiamo facendo progressi", ha detto la rappresentante democratica. "Questo cambiamento positivo nel sentiment sembra anche guidare al rialzo per altri asset di rischio, con materie prime come il greggio che spingono al rialzo", rimarno gli esperti di IG.