Morgan Stanley taglia rating titoli J&J, Merck e Amgen citando margini rialzi limitati

Laura Naka Antonelli 7 settembre 2021 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Morgan Stanley hanno tagliato il rating di diversi titoli farmaceutici di società Usa a larga capitalizzazione, citando il margine di rialzo ormai limitato per le relative azioni.I rating di Johnson & Johnson, Merck e Amgen, in particolare, sono stati abbassati da "overweight" a "equal weight". Tutti e tre i titoli sono in calo in premercato a Wall Street.