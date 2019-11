Moodys': crescita globale rimarrà debole nei prossimi due anni. Al top dei rischi l'escalation commerciale

Alessandra Caparello 14 novembre 2019 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

La crescita globale rimarrà debole nei prossimi due anni dice Moody’s ma non si prevede che l'economia mondiale entrerà in una recessione nel 2020 o nel 2021. Così l’agenzia di rating secondo cui al top dei rischi per l'outlook globale c'è una eventuale escalation delle controversie commerciali.L’agenzia evidenzia comunque come "l'attuale contesto è caratterizzato da una crescita strutturalmente bassa, bassa inflazione e spazio fiscale limitato, il che rende l'economia globale più vulnerabile agli sviluppi negativi".