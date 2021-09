UniCredit: Banca Akros taglia rating a neutral ma intravede margine di rialzo per il titolo +6%

Laura Naka Antonelli 13 settembre 2021 - 14:55

Luigi Tramontana, analista di Banca Akros, ha tagliato il rating sul titolo UniCredit a "neutrale" da "accumulate". E' quanto riporta Bloomberg, aggiungendo che il target sul prezzo è stato fissato a 11,40 euro, fattore che riconosce all'azione un margine di rialzo rispetto all'ultimo prezzo pari a +6%.UniCredit continua a trattare con il Mef su Mps, dopo la scadenza dei termini, lo scorso 8 settembre.Il titolo UniCredit avanza verso le 15 ora italiana di oltre l'1%. Come indica Bloomberg, in media gli analisti hanno fissato per UniCredit un target price pari a 12,01 euro.