Terna: Standard Ethics alza il corporate rating a “EE-”

Daniela La Cava 29 marzo 2021 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha alzato il Corporate Rating a Terna a “EE-” dal precedente “E+”. "La legislazione europea è intervenuta sulle liberalizzazioni ed ha aperto alla concorrenza il sistema delle reti. Il processo ha avuto ricadute significative. Oggi, seguendo i princìpi di mercato, l’obbiettivo è raggiungere un equilibrio tra l’efficiente fruizione delle infrastrutture, la loro manutenzione nel tempo, la giusta redditività nel rispetto della sostenibilità – questione non solo ambientale", spiegano gli analisti che poi si soffermano su Terna. "Terna, come Transmission System Operator, appare focalizzata sulla sfida allineandosi volontariamente alle indicazioni internazionali Esg (Environmental, Social e Governance) che provengono da Onu, Ocse ed Unione Europea - spiegano da Standard Ethics -. Nel corso del tempo ha adottato varie policy volontarie, ha elaborato una governance della sostenibilità, si è dotata di una rendicontazione extra finanziaria allineata alle buone pratiche del settore. La presenza di un forte azionista pubblico e la necessità di salvaguardare interessi generali non appare rallentare questo processo. La visione di lungo periodo è positiva".