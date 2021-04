Saras debole a Piazza Affari, Mediobanca Securities taglia target del 10%

Daniela La Cava 1 aprile 2021 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Saras si muove in controtendenza a Piazza Affari, mostrando un calo di oltre un punto percentuale. All'indomani dei risultati finanziari il titolo del gruppo della famiglia Moratti è finito sotto la lente di Mediobanca Securities, con gli analisti che hanno ridotto il target price da 0,45 a 0,4 euro (rating confermato a underperfom) per riflettere la nuova guidance 2021."Riteniamo che i risultati del quarto trimestre del 2020 siano stati un altro brutto ricordo delle prospettive cupe che le raffinerie stanno affrontando", sottolineano gli esperti di Piazzetta Cuccia aggiungendo che "la domanda di petrolio sta migliorando gradualmente la profondità della pandemia, ma l'aumento di nuovi casi di Covid-19 in tutta Europa pone nuove preoccupazioni sulla forza di questa ripresa verso l'estate".