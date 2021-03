Retelit in rosso: per Akros è ora reduce (da buy)

Daniela La Cava 16 marzo 2021 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Seduta in rosso per Retelit a Piazza Affari, dove mostra una flessione di circa il 4% a 2,15 euro per azione. Retelit ha incassato oggi la bocciatura di Banca Akros che ha tagliato sia il rating che è passato da buy a reduce sia il prezzo obiettivo da 2,5 euro a 1,90 euro. "Alla luce dei deboli numeri, abbiamo deciso di abbassare le nostre previsioni per il 2021 e stare nella parte bassa della nuova guidance di vendite/Ebitda", spiegano gli esperti che hanno la sensazione che l'integrazione con le aziende acquisite stia richiedendo più tempo del previsto".