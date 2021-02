Recordati debole in Borsa: analisti tagliano target price post conti

Daniela La Cava 23 febbraio 2021 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Debolezza per Recordati a Piazza Affari, dove mostra una flessione dello 0,3 per cento. All'indomani della pubblicazione dei conti diversi analisti hanno rivisto al ribasso il prezzo obiettivo. Come nel caso di Banca Akros che ha mantenuto la raccomandazione accumulate ma ha ridotto il target price a 50,6 dal precedente 52. "Sulla base dei risultati 2020 leggermente inferiori alle attese e rispetto alle nostre stime riviste, abbiamo rivisto al ribasso il nostro prezzo obiettivo a 50,60 euro e, vista l'attuale significativa sottovalutazione, manteniamo la raccomandazione accumulate". Anche gli analisti di Credit Suisse hanno abbassato il target price su Recordati, portandolo da 43 a 41 euro, e hanno mantenuto il rating underperform.