Poste Italiane: quali effetti dall'ingresso nel mercato connessione internet, l'analisi di Equita

Valeria Panigada 26 maggio 2021 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane, in linea con quanto annunciato a marzo nel nuovo piano industriale, ha annunciato il suo ingresso nel mercato della connessioneInternet superveloce mediante fibra ottica con il lancio di PosteCasa Ultraveloce. La nuova soluzione permette di raggiungere una velocità diconnessione di 1 gigabit al secondo e include una seconda connessione senza limiti su rete 4G. Ma quali effetti di questa mossa? All'indomani dell'annuncio, gli analisti di Equita fanno qualche calcolo: "In base al piano i clienti nel settore telecom di Poste che erano 4,6 milioni al2020 sono attesi raggiungere le 5,3 milioni di unità al 2024 mentre la divisione Payment&Mobile dovrebbe mostrare una significativa crescita dei ricavi da 0,74 miliardi nel 2020 a 1,6 miliardi, in parte per i trend di crescita dei business storici (pagamenti, telecom) e in parte per l'ingresso nel mercato dell'energia". La sim milanese ha su Poste un rating buy (acquistare) con target price a 13 euro.