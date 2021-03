Piaggio: Standard & Poor's alza outlook a positivo, rating confermato a B+

Valeria Panigada 10 marzo 2021 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Piaggio finisce sotto la lente di ingrandimento dell'agenzia Standard & Poor's, che ha deciso di alzare l'outlook da negativo a positivo e confermare il rating “B+”. Secondo quanto comunicato dagli analisti di Standard & Poor's, “i risultati del gruppo Piaggio per il 2020 hanno superato il nostro precedente scenario di base, grazie al significativo recupero della performance operativa nel secondo semestre - spiegano nella nota - L'outlook positivo riflette la nostra visione che la performance operativa di Piaggio sia destinata a riprendere forza dopo un 2020 difficile". Non solo. Gli analisti dell'agenzia statunitense hanno apprezzato il solido profilo di liquidità del gruppo della Vespa. "Infatti, grazie alle misure proattive del management per assicurarsi ulteriori fonti finanziarie, stimiamo che Piaggio possa supportare solidamente i propri fabbisogni”. Il titolo Piaggio oggi a Piazza Affari accelera segnando un +0,6% in area 3,17 euro.