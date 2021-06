Mps: Fitch mantiene il rating watch negativo, permangono rischi e incertezze

Valeria Panigada 8 giugno 2021 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Nessuna revisione sul giudizio di Banca Mps da parte di Fitch. L'agenzia statunitense ha deciso, in sede di revisione annuale, di mantenere il “Rating Watch Negativo” in essere sul rating stand-alone e sui rating di lungo termine della banca senese. "I rischi nel breve termine permangono - spiega Ficth nella nota - e sono orientati al ribasso, dato che la tempistica, la struttura e la probabilità di successo dell'annunciato rafforzamento patrimoniale della banca e le sue implicazioni per i creditori sono ancora incerte".