Italia: Moody's taglia stime crescita per il 2019 e 2020 (Corriere)

Valeria Panigada 23 agosto 2019 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

L'agenzia di rating Moody's ha tagliato le stime di crescita dell'Italia sia per il 2019 che per il 2020. Secondo le nuove proiezioni diffuse ieri e raccolte da Il Corriere della Sera, il Pil tricolore salirà quest'anno soltanto dello 0,2%, contro la precedente stima di +0,4%. Per l'anno prossimo, Moody's si aspetta una espansione dello 0,5% e non più dello 0,8%. Secondo l'agenzia di rating, l’outlook per l’Italia rimane particolarmente incerto con un’economia che continua a stentare.