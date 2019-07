Intesa Sanpaolo: Fitch conferma rating breve termine

Daniela La Cava 26 luglio 2019 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Fitch Ratings ha confermato il rating di Intesa Sanpaolo per il breve termine ‘F2’. E' quanto si apprende in una nota del gruppo bancario guidato da Carlo Messina nella quale si precisa che tale rating era stato posto sotto osservazione con implicazioni negative a seguito dell’implementazione di nuovi criteri metodologici per i rating a breve termine applicati all’intero settore bancario.