Ferragamo: Goldman Sachs alza rating a buy, titolo accelera a Piazza Affari

25 settembre 2020

MILANO (Finanza.com)

Promozione per Salvatore Ferragamo da parte di Goldman Sachs. Nel suo odierno report sul comparto del lusso in Europa, il broker americano ha portato il giudizio sulla maison fiorentina a Buy (acquistare) dal precedente Neutral con target price a 14,8 euro. Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto, indica Goldman Sachs, la crescita di Ferragamo è stata più debole rispetto ai concorrenti, suggerendo un ulteriore spazio di miglioramento. Non solo. "Stiamo iniziando a vedere segni di cambiamento con un maggior focus su nuovi prodotti e comunicazione", spiegano nella nota. La promozione sostiene il titolo Ferragamo che oggi, in una seduta intonata al ribasso a Piazza Affari, sale di oltre l'1% scambiando in area 12,25 euro.