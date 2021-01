Ferragamo: Akros lima target a 14,4 euro, potenziali operazioni straordinarie alimentano appeal

Redazione Finanza 25 gennaio 2021 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Salvatore Ferragamo finisce sotto la lente di Banca Akros. Gli analisti hanno limato il target price sulla maison del lusso toscana che passa da 14,6 a 14,4 euro e hanno mantenuto la valutazione neutral, in vista della pubblicazione dei risultati sulle vendite 2020 che verranno diffusi giovedì 28 gennaio a mercato chiuso. Gli analisti si attendono che "la chiusura temporanea dei negozi in Europa per contenere la pandemia abbia avuto un impatto forte sul quarto trimestre" e prevedono, di contro, che "il motore del lusso, la Cina continentale, e il canale online abbiano contribuito positivamente all'andamento delle vendite".Infine, secondo Akros, la pubblicazione dei risultati non sarà un trigger per l'azione, ma le potenziali operazioni straordinarie continuano ad alimentare l'appeal dell'azione.