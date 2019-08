Fca: Banca Imi taglia rating a hold "in assenza di azioni di M&A"

Daniela La Cava 1 agosto 2019 - 13:04

MILANO (Finanza.com)

Fca incassa la bocciatura di Banca Imi. Gli analisti hanno tagliato la raccomandazione sul gruppo italo-americano dell'auto a hold dal precedente buy, con il target price che passa da da 15,1 a 13 euro per azione."In assenza di azioni sul fronte M&A abbassiamo il rating a Hold", spiegano da Banca Imi aggiungendo che visto che le trattative per una fusione con Renault sono state stoppate, almeno per ora, "Fca deve risolvere le questioni nell'area Emea e in Maserati". Per quanto riguarda i risultati del secondo trimestre 2019 pubblicati ieri, "a livello operativo sono stati superiori al consensus e alle nostre stime - scrivono da Imi -, grazie al miglioramento nell'area Nafta". Sul Ftse Mib, il titolo Fca mostra un leggero rialzo dello 0,18% a 12,06 euro.