Edison: Moody's alza rating a Baa2, premiati profilo di rischio e crescita utili

Valeria Panigada 20 aprile 2021 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia di rating Moody’s ha alzato il rating su Edison, portandolo al gradino Baa2 dal precedente Baa3. L’innalzamento, spiega la nota, riflette il miglioramento del profilo di rischio del gruppo a seguito della cessione di sostanzialmente tutte le sue attività di esplorazione e produzione di idrocarburi (E&P) tra il 2020 e il 2021. Il giudizio coglie anche la dinamica positiva degli utili e la maggiore generazione dei flussi di cassa, a fronte dell’aumentata capacità di generazione elettrica, e della performance delle attività gas. L’agenzia cita il beneficio derivante sia dal maggior contributo delle rinnovabili, a seguito dell'acquisizione degli asset italiani di EDF Renouvelables, sia dalla messa in esercizio, prevista nel 2022 e nel 2023, di due nuovi cicli combinati a gas, che saranno i più efficienti in Europa. Moody’s si aspetta che Edison mantenga una robusta metrica finanziaria, tuttavia, le assegna un outlook negativo in linea con quello di EDF che ne sostiene il merito di credito.