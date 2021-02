Cattolica: Standard Ethics alza il rating a EE- da E+

Valeria Panigada 8 febbraio 2021 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha alzato il rating di Cattolica Assicurazioni a “EE-” dal precedente “E+”. Nel suo rapporto, Standard Ethics afferma che il percorso effettuato in questi ultimi anni dalla compagnia assicurativa nell’ambito dei temi ESG (Environmental, Social e Governance) è stato adeguatamente focalizzato su aspetti ambientali e sociali e che ha riguardato anche la rendicontazione extra finanziaria, la gestione degli asset finanziari, gli aspetti commerciali. La strategia, secondo l’agenzia, è apparsa coerente alle indicazioni dell’Onu, dell’Ocse e dell’Unione Europea e che a seguito delle decisioni derivate dal recente progetto di trasformazione in Spa e all’aumento di capitale avviato nel 2020, il tema della Sostenibilità è entrato anche nell’ambito del governo societario. L’agenzia rileva che sono stati registrati impegni e trasformazioni positivi per i diritti degli azionisti, per la composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione e per la selezione degli amministratori.