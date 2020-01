Carige: Fitch alza rating a B-, outlook riportato a stabile

Valeria Panigada 10 gennaio 2020 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Dopo Moody's anche l'agenzia Fitch ha promosso Banca Carige dopo il piano di rafforzamento, approvato in autunno dall'assemblea. Secondo Fitch il positivo esito delle operazioni di rafforzamento patrimoniale e di derisking, insieme ai benefici riflessi sul funding e sulla liquidità, hanno ripristinato la sostenibilità di Carige e hanno consentito l’upgrade del rating corrispondente a B- da F. Il giudizio sull'istituto ligure è quindi tornato in area B, in aumento di 2 gradini, e l’outlook è stato riportato a stabile. Il processo di upgrade, si legge nella nota, potrà gradualmente continuare in presenza di progressi nel rafforzamento del marchio Carige con la conseguente crescita sostenibile del business e il ritorno a una strutturale redditività.