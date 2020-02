CNH Industrial: Standard Ethics conferma rating “E+”

Daniela La Cava 26 febbraio 2020 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il rating “E+” a CNH Industrial, mantenendo il suo outlook “positivo”. "Come da nota stampa di gennaio 2019, si apprezza l’allineamento alle indicazioni fornite da Onu, Ocse e Ue in tema di sostenibilità ambientale e sociale - sottolinea l'agenzia di rating -. In accordo alla metodologia di Standard Ethics, tuttavia, il passaggio a un rating superiore richiede il proseguimento - da parte di CNH Industrial - del processo di miglioramento del modello di governance della sostenibilità". Tra i passaggi auspicabili, Standard Ethics indica il rafforzamento dell’indipendenza del cda il quale agisce in presenza di un azionista di riferimento molto rilevante ed in presenza di un sistema con voto multiplo assembleare. Infine, segnalano gli esperti, il quadro societario appare in procinto di subire alcune importanti modifiche che "gli analisti di Standard Ethics esamineranno con attenzione".